За обіцяні гроші спалив авто військового на Печерську: киянину повідомили про підозру – відео

За знищення техніки йому обіцяли $3000, розповіли правоохоронці

Фото: Офіс генерального прокурора

Правоохоронці повідомили про підозру киянину, який, шукаючи підробіток, знайшов пропозицію підпалити автомобіль військовослужбовця Збройних Сил України чи інших військових формувань. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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За даними слідства, 5 серпня, шукаючи підробіток, підозрюваний отримав повідомлення в Telegram від користувача, який запропонував за $3000 підпалити автомобіль військовослужбовця.

Надалі, за даними правоохоронців, чоловік у супермаркеті придбав рідину для розпалювання вогню, а дорогою додому у Печерському районі він побачив автомобіль темно-зеленого кольору марки "FORD" із номерами на чорному фоні й підпалив його.

На свій мобільний телефон він зняв, як машина горить, із метою подальшого звітування замовнику, розповіли правоохоронці та зазначили, що обіцяні гроші підозрюваний так і не отримав.

Правоохоронці затримали чоловіка й наразі перевіряють на причетність до підпалу ще одного автомобіля ЗСУ у Печерському районі. Йому повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період

Санкція статті передбачає покарання – від п'яти до восьми років позбавлення волі.