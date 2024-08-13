За деньги обещал сжечь авто военного на Печерске: киевлянину сообщили о подозрении – видео

Фото: Офис генерального прокурора

Правоохранители сообщили о подозрении киевлянину, который, ища подработку, нашел предложение поджечь автомобиль военнослужащего Вооруженных Сил Украины или других военных формирований. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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По данным следствия, 5 августа в поисках подработки подозреваемый получил сообщение в Telegram от пользователя, который предложил за $3000 поджечь автомобиль военнослужащего.

В дальнейшем, по данным правоохранителей, мужчина в супермаркете приобрел жидкость для разжигания огня, а по дороге домой в Печерском районе он увидел автомобиль темно-зеленого цвета марки "FORD" с номерами на черном фоне и поджег его.

На свой мобильный телефон он снял, как машина горит, с целью дальнейшей отчетности заказчику, рассказали правоохранители и отметили, что обещанные деньги подозреваемый так и не получил.

Правоохранители задержали мужчину и проверяют на причастность к поджогу еще одного автомобиля ВСУ в Печерском районе. Ему сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям в особый период.

Санкция статьи предусматривает наказание – от пяти до восьми лет лишения свободы.