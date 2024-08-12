На Прикарпатье поймали подозреваемых в поджоге машин ВСУ: одному 15 лет, другому 18

Двое тинейджеров за деньги от заказчика из Telegram подожгли по меньшей мере три машины военных в Ивано-Франковской области

Фото: СБУ в Ивано-Франковской области

Национальная полиция и Служба безопасности Украины задержали в Ивано-Франковской области двух подозреваемых в поджоге военных автомобилей. Одному задержанному 15 лет, другому – 18, говорится в сообщении областного управления СБУ.

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Им инкриминируют поджог трех автомобилей в Калуше и Долине.

Оба задержанных – жители Долинской громады.

Оперативники считают, что младший подозреваемый искал "легкие деньги" в Telegram-каналах и не нашел ничего лучше, чем заняться поджогами. Заказчика интересовали поджоги территориальных центров комплектации (военкоматов), релейных шкафов на железной дороге и военных автомобилей с видеоподтверждением.

Вместе с родственником парень объезжал на велосипеде территорию района, где искал военные внедорожники. Найдя их, они изготовили легковоспламеняющуюся смесь, облили военные авто и подожгли, сняв видеоотчет.

Заказчик заплатил им вдвое меньше обещанного.

Подозреваемых задержали по горячим следам при попытке поджечь еще два автомобиля.

Фото: СБУ

Во время обысков изъяли мобильные телефоны и одежду с доказательствами подрывной деятельности, а также переделанный в травмат стартовый пистолет.

Старший был арестован по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований), ему грозит восемь лет за решеткой.

Что касается несовершеннолетнего подозреваемого, решается вопрос привлечения к ответственности.