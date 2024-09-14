Полиция: Россияне предлагают тысячи долларов за поджог авто ВСУ, но никто их не получает

Дмитрий Шумейко, начальник полиции Киева, рассказал, что российские спецслужбы шантажируют людей, чтобы не выплачивать им оставшиеся обещанные деньги

Поджог авто (Фото: Нацполиция)

Российские спецслужбы предлагают украинцам от 600 до нескольких тысяч долларов за поджог автомобилей военных, впрочем, ни один из поджигателей не получил обещанных денег. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко.

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По его словам, мотивация нарушителей во всех случаях одинакова – жажда легких денег.

"Вражеские спецслужбы через соцсети предлагают деньги – от 600 до нескольких тысяч долларов за поджог авто. Но ни один из согласившихся этих денег не получил", – рассказал Шумейко.

Лишь в некоторых случаях поджигатели получали какую-то долю обещанного. Однако после этого представители спецслужб страны-агрессора начинали шантажировать, что передадут их данные украинским правоохранителям.

"Сейчас хотел бы обратиться к родителям и педагогам – нужно говорить с детьми и объяснять им, что наш враг не имеет ни совести, ни морали и вовлекает в эту преступную деятельность детей. И чем больше мы будем говорить об этом с детьми, тем, я уверен, они будут меньше попадать в это", – подчеркнул начальник столичной полиции.

Он призвал украинцев обращаться в полицию, если увидят подобные объявления, в частности в соцсетях.

25 июля 2024 года СБУ сообщила, что расследует 31 уголовное производство по поджогам автомобилей военнослужащих, а в общей сложности известно о 80 случаях.

29 июля стало известно о задержании в Одессе шестерых мужчин, подожгли 15 авто военнослужащих.

30 июля в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые, по версии следствия, в течение одной ночи подожгли три автомобиля военных и волонтеров.

2 августа в Киеве вынесен приговор мужчине, который в течение года сжег 10 автомобилей военнослужащих.

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