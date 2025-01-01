Дроновая атака на Киев: в Печерском районе россияне убили женщину

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В результате российской дроновой атаки на Киев 1 января погибла женщина. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

В жилом доме в Печерском районе столицы, пострадавшем в результате утренней атаки российских БпЛА, во время проведения работ по разбору завалов обнаружена погибшая женщина. Спасательная операция продолжается.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что количество пострадавших возросло до семи человек, среди которых две беременные женщины.

Национальная полиция отметила, что среди раненых – мужчины и женщины в возрасте от 29 до 79 лет. У большинства из них врачи диагностировали множественные осколочные ранения, ушибы на теле и острую реакцию на стресс.

На российскую атаку 1 января отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Россию даже в новогоднюю ночь волновало лишь то, как сделать больно Украине.

"111 ударных дронов против наших городов. Большая часть не достигла своих целей благодаря нашим средствам противовоздушной обороны, нашим мобильным огневым группам и системам радиоэлектронной борьбы. Но, к сожалению, в настоящее время известно об одном погибшем человеке. Мои соболезнования родным и близким", – написал глава государства.

Он поблагодарил всех, кто, независимо от обстоятельств, каждую ночь и каждый день на службе, на работе, защищает Украину и украинцев.

В ночь на 1 января в Запорожской области в результате дроновой атаки загорелись частные дома.

Всего оккупанты выпустили по Украине 111 беспилотников. Силы ПВО сбили 63 из них.