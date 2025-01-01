У Києві внаслідок російської атаки в новорічну ніч загинули двоє людей

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Унаслідок російської дронової атаки на Київ 1 січня загинула жінка. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Згодом кількість загиблих збільшилася.

В житловому будинку в Печерському районі столиці, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку. Рятувальна операція триває.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що кількість постраждалих зросла до семи людей, серед яких дві вагітні жінки.

Національна поліція зазначила, що серед поранених – чоловіки та жінки віком від 29 до 79 років. У більшості з них лікарі діагностували множинні осколкові поранення, забої на тілі та гостру реакцію на стрес.

На російську атаку 1 січня відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні.

"111 ударних дронів проти наших міст. Більша частина не досягла своїх цілей завдяки нашим засобам протиповітряної оборони, нашим мобільним вогневим групам і системам радіоелектронної боротьби. Але, на жаль, на цей час відомо про одну загиблу людину. Мої співчуття рідним і близьким", – написав глава держави.

Він подякував усім, хто, незалежно від обставин, щоночі та кожного дня на службі, на роботі, захищає Україну та українців.

ДОПОВНЕНО О 12:50. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що кількість загиблих у столиці збільшилася до двох. Він додав, що рятувальна операція у Печерському та Святошинському районах триває.

У ніч проти 1 січня у Запорізькій області унаслідок дронової атаки загорілися приватні будинки.

Загалом окупанти випустили по Україні 111 безпілотників. Сили ППО збили 63 з них.