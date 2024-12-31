Россия ударила ракетами по Киеву, в одном из районов упали обломки

По предварительным данным, пострадавшие и разрушения отсутствуют

Киев (Иллюстративное фото: ЕРА)

Утром 31 декабря Россия нанесла ракетный удар по Украине, в том числе по Киеву. В одном из районов столицы упали обломки ракеты, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Обломки вражеской ракеты упали на крышу частного здания в Дарницком районе Киева. По предварительным данным, пожаров и разрушений нет. Информация о пострадавших не поступала.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена ​​в 07:17 из-за ракетно-дроновой опасности. Мониторинговые каналы сообщали о взлете шести бортов Ту-22 и самолета МиГ.

25 декабря Россия атаковала Украину более чем 70 ракетами и сотней дронов. Дата не случайна, заявил Зеленский.

В Днепре из-за атаки 25 декабря были повреждены школы, детсады и больница.

Под атакой находилась энергетика, в городах были массовые отключения света.