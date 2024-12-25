Россия массированно атакует энергетику: в Украине вводят отключение света
Утром в среду, 25 декабря, в Украине ввели отключение света из-за массированной ракетно-дроновой атаки. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"В связи с масштабной ракетной атакой применены меры по ограничению потребления", – говорится в сообщении.
Графики применения отключений в каждой из областей можно узнать на сайте и официальных страницах облэнерго.
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что оккупанты снова массированно атакуют энергетику.
"Оператор системы передачи принимает необходимые меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы", — написал он.
По словам министра, как только будет разрешать ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения.
- В ночь на 25 декабря оккупанты подняли в небо стратегическую авиацию. Кроме этого, были произведены пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
- Утром россияне массированно атаковали Харьков баллистическими ракетами. В местах попаданий возникли пожары, есть пострадавшие.