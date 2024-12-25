Россия массированно атакует энергетику: в Украине вводят отключение света

Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения, заявил Герман Галущенко

Отключение света (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Утром в среду, 25 декабря, в Украине ввели отключение света из-за массированной ракетно-дроновой атаки. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"В связи с масштабной ракетной атакой применены меры по ограничению потребления", – говорится в сообщении.

Графики применения отключений в каждой из областей можно узнать на сайте и официальных страницах облэнерго.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что оккупанты снова массированно атакуют энергетику.

"Оператор системы передачи принимает необходимые меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы", — написал он.

По словам министра, как только будет разрешать ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения.