Росія масовано атакує енергетику: в Україні запроваджують відключення світла

Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження, заявив Герман Галущенко

Відключення світла (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Уранці в середу, 25 грудня, в Україні запровадили відключення світла через масовану ракетно-дронову атаку. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"У зв’язку з масштабною ракетною атакою застосовані заходи обмеження споживання", – йдеться у повідомленні.

Графіки застосування відключень у кожній з областей можна дізнатися на сайті та офіційних сторінках обленерго.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що окупанти знову масовано атакують енергетику.

"Оператор системи передачі вживає необхідних заходів обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми", – написав він.

За словами міністра, щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження.

ДОПОВНЕНО О 08:40. Пресслужба ДТЕК повідомила, що РФ здійснила чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під ударом опинилися теплоелектростанції.

Внаслідок атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання, зазначили в ДТЕК.

Там наголосили, що у 2024 році це вже 13-та масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії. Всього від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

ДОПОВНЕНО О 09:10. Очільниця Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук повідомила, що росіяни завдали удару по Прикарпаттю. Унаслідок атаки частина області залишилася без електропостачання.

Однак, за даними Онищук, обійшлося без постраждалих. Над ліквідацією наслідків атаки працюють відповідні служби.