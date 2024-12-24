У Кривому Розі перший загиблий через удар по будинку, поранених понад 10 осіб – фото

На місці влучання продовжують розбирати завали будинку, там можуть бути ще люди

Наслідки удару по Кривому Рогу (Фото: ДСНС)

У Кривому Розі через ворожий удар по житловому будинку 24 грудня загинув чоловік. Під завалами можуть бути ще люди, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Рятувальники витягли живого чоловіка з-під завалів багатоквартирного будинку. Лікарі намагалися реанімувати його, але врятувати не змогли, він помер.

Це перший загиблий через ворожий удар балістикою. Кількість постраждалих зросла до 13 осіб, серед яких 16-річна дівчина.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що розбір завалів іде вручну. Під руїнами ще можуть бути люди.

У Державній службі надзвичайних ситуацій зазначили, що внаслідок влучання у чотириповерховий будинок зруйновано підʼїзд з першого по четвертий поверх. Окрім цього пошкоджено дев'ять магазинів та понад 20 автомобілів.

На місці працюють понад 60 рятувальників та залучено 14 одиниць техніки.

В Офісі генпрокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що спричинило загибель людини.