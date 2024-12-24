У Кривому Розі перший загиблий через удар по будинку, поранених понад 10 осіб – фото
У Кривому Розі через ворожий удар по житловому будинку 24 грудня загинув чоловік. Під завалами можуть бути ще люди, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Рятувальники витягли живого чоловіка з-під завалів багатоквартирного будинку. Лікарі намагалися реанімувати його, але врятувати не змогли, він помер.
Це перший загиблий через ворожий удар балістикою. Кількість постраждалих зросла до 13 осіб, серед яких 16-річна дівчина.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що розбір завалів іде вручну. Під руїнами ще можуть бути люди.
У Державній службі надзвичайних ситуацій зазначили, що внаслідок влучання у чотириповерховий будинок зруйновано підʼїзд з першого по четвертий поверх. Окрім цього пошкоджено дев'ять магазинів та понад 20 автомобілів.
На місці працюють понад 60 рятувальників та залучено 14 одиниць техніки.
В Офісі генпрокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що спричинило загибель людини.
- Пізно ввечері 19 грудня Росія вдарила по багатоповерхівці у Кривому Розі.
- Станом на ранок 20 грудня кількість постраждалих зросла до шести осіб, серед яких 15-річна дівчинка. В ОВА показали також фото наслідків удару.
- Росія також вдарила по багатоповерхівці у Кривому розі вдень 24 грудня. За попередніми даними, ворог використав балістику, сталося пряме влучання.