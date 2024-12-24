Росія вдарила балістикою по житловому будинку у Кривому Розі, є поранені – фото

Містян просять перебувати у безпечних місцях та не викладати наслідки атаки в соцмережі

Кривий Ріг (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Вдень 24 грудня Росія вдарила по Кривому Рогу, пошкоджено будинок. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул о 15:43 зазначив, що на місто була здійснена ракетна атака. На місці ймовірного влучання вже працюють екстрені служби.

"Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", – написав він.

ДОПОВНЕНО О 16:12. За словами Вілкула, росіяни прямо влучили балістикою в чотириповерховий житловий будинок на 32 квартири.

"Ми всі вже на місці, екстрені служби працюють. На жаль, готуємось до важких новин", – зазначив він.

ДОПОВНЕНО О 16:19. За даними голови ОВА, попередньо, у Кривому Розі п'ятеро поранених. Двох із них дістали з-під завалів.

ДОПОВНЕНО О 16:27. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець опублікував фото зруйнованого будинку.

ДОПОВНЕНО О 16:34. Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до шести осіб. Жінки 69 та 72 років і 78-річний чоловік перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

Решті поранених допомогу надали на місці.

ДОПОВНЕНО О 17:09. Чотирьох осіб вдалося врятувати з-під завалів, повідомив голова ОВА. Постраждалих вже семеро, одна жінка у важкому стані.

ДОПОВНЕНО О 17:30. Станом на 17:25 з-під завалів потрощеної багатоповерхівки дістали ще одну людину. Постраждалих загалом – дев'ять осіб, шестеро в лікарні. Одна людина у важкому стані.

ДОПОВНЕНО О 17:39. Кількість постраждалих зросла до 11 осіб, в лікарні – семеро, троє з них у важкому стані. Серед постраждалих 16-річна дівчина.