Росія розкидає пастки-"їжаки" у Херсоні та атакує туди ж дронами – фото
На дорогах Херсона окупанти дистанційно розкидають пастки-"їжаки", а потім б'ють туди дроном. Про це попередив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами, схема працює так: ворог розкидає на дорозі пастки, на них наїжджає авто і пошкоджує колесо. Після того, як водій зупиняється, росіяни б'ють по цьому місцю дроном із вибухівкою.
Мрочко закликав водіїв бути пильними на дорозі і порадив, як діяти в разі наїзду на "їжака".
"Якщо ви вже наїхали на металевий трикутник, намагайтесь дістатися більш безпечного місця для заміни колеса", – написав голова Херсонської МВА.
- 20 грудня влада Херсона повідомила, що ворожа ДРГ намагалася просунутися в бік міста, але Сили оборони зупинили окупантів.
- 21 грудня Росія скинула бомбу на онкодиспансер у Херсоні. Пацієнти та медичний персонал не постраждали, однак будівля зазнала пошкоджень.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на удар окупантів по онкодиспансеру в Херсоні. Пообіцяв бити по РФ.