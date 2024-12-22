Росія розкидає пастки-"їжаки" у Херсоні та атакує туди ж дронами – фото

Роман Мрочко (Фото: t.me/roman_mrochko)

На дорогах Херсона окупанти дистанційно розкидають пастки-"їжаки", а потім б'ють туди дроном. Про це попередив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, схема працює так: ворог розкидає на дорозі пастки, на них наїжджає авто і пошкоджує колесо. Після того, як водій зупиняється, росіяни б'ють по цьому місцю дроном із вибухівкою.

Мрочко закликав водіїв бути пильними на дорозі і порадив, як діяти в разі наїзду на "їжака".

"Якщо ви вже наїхали на металевий трикутник, намагайтесь дістатися більш безпечного місця для заміни колеса", – написав голова Херсонської МВА.