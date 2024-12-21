Зеленський відреагував на удар окупантів по онкодиспансеру в Херсоні. Пообіцяв бити по РФ

Цей цілеспрямований удар є не чим іншим, як знущанням з людей, наголосив президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що росіяни свідомо вдарили по онкологічному диспансеру в Херсоні, він пообіцяв, що Сили оборони продовжать завдавати ударів по російських військових обʼєктах. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, 21 грудня завершився розбір уламків та завалів у Києві після ракетної атаки у п’ятницю. Водночас у Херсоні ліквідовують наслідки російського авіаудару по онкодиспансеру. Президент наголосив, що у медичному закладі обійшлося без жертв: працівники та пацієнти були в укритті.

"Цей диспансер працював і в час війни в обмеженому режимі – тільки те, що не можна було перенести з Херсона в інші лікарні регіону. Зокрема, лінійний прискорювач був тільки там, у Херсоні, радіотерапевтичне лікування можна було отримувати в місті лише там", – сказав глава держави.

Він додав, що росіяни не могли не знати, що це саме медичний заклад, і дуже цінний для херсонців. І цей цілеспрямований удар є не чим іншим, як знущанням з людей. Також, за словами Зеленського, були удари по Нікополю, Харкову та Донецькій області.

"Просто терор, який Росія робить свідомо і за який цих нелюдів з російської авіації ще й нагороджують. Але вони точно відповідатимуть – прийде такий час", – наголосив він.

Президент додав, що Сили оборони продовжать завдавати ударів по російських військових обʼєктах – дронами й ракетами, і все більше українськими, саме по тих військових базах, саме по тій російській воєнній інфраструктурі, яка використовується в терорі проти українців.