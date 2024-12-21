Росія скинула авіабомби на ще один онкодиспансер: тепер у Херсоні – фото

Минулої доби був один із наймасованіших обстрілів Херсона за всю велику війну та спроба прориву ДРГ. Тепер – удар по онкодиспансеру

Фото: Херсонська ОВА

Після цинічного удару по онкодиспансеру в листопаді Росія знову скинула авіабомби на аналогічний лікувальний заклад – тепер у Херсоні. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

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Зазначається, що вночі війська РФ випустили два КАБи по медзакладу.

Пацієнти та медичний персонал не постраждали. Однак будівля зазнала значних руйнувань.

7 листопада Росія теж накрила КАБами онкодиспансер – це було у Запоріжжі.

Протидіяти КАБам дуже складно, ефективніше за все – знищувати носії, тобто ворожу авіацію. Проте зараз Україна також шукає спосіб пригнічувати КАБи РЕБом.

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