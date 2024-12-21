Россия сбросила авиабомбы на еще один онкодиспансер: теперь в Херсоне – фото

В минувшие сутки был один из самых массированных обстрелов Херсона за всю большую войну и попытка прорыва ДРГ. Теперь – удар по онкодиспансеру

Фото: Херсонская ОВА

После циничного удара по онкодиспансеру в ноябре Россия снова сбросила авиабомбы на аналогичное лечебное учреждение – теперь в Херсоне. Об этом сообщила областная военная администрация.

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Отмечается, что ночью войска РФ выпустили два КАБа по медучреждению.

Пациенты и медицинский персонал не пострадали. Однако здание потерпело значительные разрушения.

7 ноября Россия тоже накрыла КАБами онкодиспансер – это было в Запорожье.

Противодействовать КАБам очень сложно, эффективнее всего – уничтожать носители, то есть вражескую авиацию. Однако сейчас Украина также ищет способ подавлять КАБы РЭБом.

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