Россия сбросила авиабомбы на еще один онкодиспансер: теперь в Херсоне – фото
После циничного удара по онкодиспансеру в ноябре Россия снова сбросила авиабомбы на аналогичное лечебное учреждение – теперь в Херсоне. Об этом сообщила областная военная администрация.
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Отмечается, что ночью войска РФ выпустили два КАБа по медучреждению.
Пациенты и медицинский персонал не пострадали. Однако здание потерпело значительные разрушения.
- 7 ноября Россия тоже накрыла КАБами онкодиспансер – это было в Запорожье.
- Противодействовать КАБам очень сложно, эффективнее всего – уничтожать носители, то есть вражескую авиацию. Однако сейчас Украина также ищет способ подавлять КАБы РЭБом.
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