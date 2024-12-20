ДРГ россиян пыталась продвинуться в сторону Херсона. Глава ОВА призвал к эвакуации
Иллюстративное фото – ресурс оккупантов

Российские диверсанты пытались продвинуться в сторону Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

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По его словам, Вооруженные Силы Украины оперативно обнаружили вражескую ДРГ и уничтожили оккупантов.

"Напряженная ситуация сохранится на протяжении всех праздников, поэтому не выходите без необходимости на улицы! Еще раз призываю – эвакуируйтесь", – заявил Прокудин.

Также Прокудин сообщил об обстреле Херсона и пригорода. Россияне нанесли удар по жилым кварталам, критической и социальной инфраструктуре с временно оккупированной части левого берега Херсонской области. Есть пострадавшие.

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Херсондиверсантыдргалександр прокудин