Россияне стали применять ДРГ под видом гражданских в Курахово – ВСУ

Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия, чтобы предотвратить такие действия захватчиков.

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

В Курахово Донецкой области россияне стали использовать диверсионно-разведывательные группы, в частности, под видом гражданских лиц. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Военные пишут, чтобы любой ценой захватить Курахово, россияне проводят активные штурмовые действия на юго-восточной окраине города, при этом захватят дорожную развязку и квартал многоквартирной застройки в его южной части.

Для этого, а также овладения важными административными и промышленными объектами и сооружениями в центре Курахово, россияне пытаются инфильтрировать диверсантов – украинские силы фиксируют случаи использования ДРГ под видом гражданских.

Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия, чтобы предотвратить такие действия захватчиков.

В общем, Кураховское направление остается одним из самых горячих на всем фронте – защитники дают отпор оккупантам, имеющим значительное преимущество в личном составе и технике, атакуют с поддержкой артиллерии и авиации, сообщили в "Хортице".

С начала суток в районе города зафиксировали 10 боеприкосновений.

"Командованием принимаются все необходимые решения с учетом сложности обстановки. Большая благодарность солдатам, сержантам и офицерам, сдерживающим российских оккупантов", – отметили в сообщении.

Группировка отметила, что РФ проводят комплексную гибридную войну и вместе с наступлением войск "активно реализует специальные операции в информационном пространстве". В частности, в поддержку задач своей Кураховской операции захватчики распространяют "искаженную информацию о ситуации в городе", поэтому военные призвали соблюдать информационную гигиену и доверять официальным источникам.

Украинский аналитический проект Deepstate так фиксирует ситуацию в городе – большая часть населенного пункта оккупирована.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate