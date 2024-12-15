Россияне стали применять ДРГ под видом гражданских в Курахово – ВСУ
В Курахово Донецкой области россияне стали использовать диверсионно-разведывательные группы, в частности, под видом гражданских лиц. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".
Военные пишут, чтобы любой ценой захватить Курахово, россияне проводят активные штурмовые действия на юго-восточной окраине города, при этом захватят дорожную развязку и квартал многоквартирной застройки в его южной части.
Для этого, а также овладения важными административными и промышленными объектами и сооружениями в центре Курахово, россияне пытаются инфильтрировать диверсантов – украинские силы фиксируют случаи использования ДРГ под видом гражданских.
Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия, чтобы предотвратить такие действия захватчиков.
В общем, Кураховское направление остается одним из самых горячих на всем фронте – защитники дают отпор оккупантам, имеющим значительное преимущество в личном составе и технике, атакуют с поддержкой артиллерии и авиации, сообщили в "Хортице".
С начала суток в районе города зафиксировали 10 боеприкосновений.
"Командованием принимаются все необходимые решения с учетом сложности обстановки. Большая благодарность солдатам, сержантам и офицерам, сдерживающим российских оккупантов", – отметили в сообщении.
Группировка отметила, что РФ проводят комплексную гибридную войну и вместе с наступлением войск "активно реализует специальные операции в информационном пространстве". В частности, в поддержку задач своей Кураховской операции захватчики распространяют "искаженную информацию о ситуации в городе", поэтому военные призвали соблюдать информационную гигиену и доверять официальным источникам.
Украинский аналитический проект Deepstate так фиксирует ситуацию в городе – большая часть населенного пункта оккупирована.
- Вечером 12 декабря аналитики DeepState писали об "Успеновском мешке" под Курахово, отмечая, что ситуация там критическая и все больше ухудшается. Однако на следующий день в ОСУВ "Хортица" заверили, что окружения там нет, а украинские подразделения отбивают штурмы на окраинах Успеновки, Ганновки, Трудового, Романовки.
- Собеседники LIGA.net подтвердили факт оцепления украинской пехоты в этом районе, однако заявили, что у бойцов еще есть возможность и воевать, и выйти из "Успеновского мешка".