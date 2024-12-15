Росіяни стали застосовувати ДРГ під виглядом цивільних у Кураховому – ЗСУ

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

У Кураховому Донецької області росіяни стали використовувати диверсійно-розвідувальні групи, зокрема під виглядом цивільних осіб. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

Військові пишуть, аби за будь-яку ціну захопити Курахове, росіяни проводять активні штурмові дії на південно-східній околиці міста, водночас намагаються захопити дорожню розв'язку та квартал багатоквартирної забудови у його південній частині.

Для цього, а також задля заволодіння важливими адміністративними та промисловими об'єктами та спорудами у центрі Курахового, росіяни намагаються інфільтрувати диверсантів – українські сили фіксують випадки використання ДРГ під виглядом цивільних.

Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи, аби запобігти таким діям загарбників.

Загалом, Курахівський напрямок залишається одним із найгарячіших на всьому фронті – захисники дають відсіч окупантам, котрі мають значну перевагу в особовому складі та техніці, атакують із підтримкою артилерії та авіації, повідомили в "Хортиці".

З початку доби у районі міста зафіксували 10 боєзіткнень.

"Командуванням приймаються всі необхідні рішення з урахуванням складності обстановки. Велика вдячність солдатам, сержантам і офіцерам, які стримують російських окупантів", – зазначили у повідомленні.

Угруповання зазначило, що РФ проводить комплексну гібридну війну й разом із наступом військ "активно реалізує спеціальні операції в інформаційному просторі". Зокрема, на підтримку завдань своєї Курахівської операції загарбники поширюють "спотворену інформацію про ситуацію в місті", тому військові закликали дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти офіційним джерелам.

Український аналітичний проєкт Deepstate так фіксує ситуацію у місті – більша частина населеного пункту наразі окупована:

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate