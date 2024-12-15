Покровський напрямок. Командувача ОТУ "Донецьк" замінили на генерала Тарнавського – CNN

Олександр Тарнавський (Скриншот з відео)

Командувача оперативно-тактичного угрупування "Донецьк" замінили після просування росіян на Покровському напрямку, стверджує американський телеканал CNN з посиланням на неназваного військового посадовця.

Бригадного генерала Олександра Луценка на посаді замінив Олександр Тарнавський, що має те ж звання. Дані про це призначення підтверджує й британська газета Financial Times з посиланням на неназваного українського чиновника.

Цей крок був зроблений після того, як Луценко зіткнувся з жорсткою критикою за те, що він не зміг зупинити поточні російські просування до ключового міста Покровськ, зазначає CNN.

Офіційних підтверджень цьому призначенню немає.

Восени 2022-го Тарнавський очолив новостворене оперативно-стратегічне угруповання військ "Херсон" й командував контрнаступом Сил оборони на півдні Україні, у результаті якого було звільнено правобережжя Херсонщини та сам обласний центр (з грудня 2022-го це угрупування називається "Таврія").

У 2023-му Тарнавський керував українським контрнаступом у Запорізькій області, у результаті чого українські сили просунулися на Оріхівському та Вереміївському напрямках. Водночас просування до Токмака та подальшого прориву, про які говорив сам Тарнавський, так і не сталися.

Також до ОСУВ "Таврія" входили й війська, що обороняли Авдіївку у Донецькій області до виходу з міста 17 лютого 2024-го.

Судячи з офіційних повідомлень, наразі Покровський напрямок, що утворився через російське просування після захоплення Авдіївки, належить до іншого ОСУВ – "Хортиця". До нього, відповідно, і входить ОТУ "Донецьк".

Український аналітичний проєкт Deepstate повідомляє, що наразі окупанти знаходяться на відстані близько трьох кілометрів від Покровська:

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

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