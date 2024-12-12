Метінвест закрив шахту під Покровськом, яка забезпечувала майже половину видобутку групи в Україні

Рішення щодо продовження роботи всіх промислових об’єктів ухвалюватимуться на основі ситуації, що розвивається на фронті

Ілюстративне фото: Depositphotos

Група Метінвест призупинила роботу свого вугільновидобувного майданчику у селищі Піщане неподалік від Покровська Донецької області. Таке повідомлення опублікувала європейська фондова біржа Euronext.

Призупинення роботи відбулося через наближення ліні фронту та посилення обстрілів.

На об'єкті знаходиться вертикальний ствол (№3) шахтоуправління "Покровське" та адміністративний комплекс. Зазначається, що Група евакуювала основний персонал та членів їх родин.

Цей майданчик забезпечував близько половини загального обсягу видобутку вугілля Метінвестом в Україні. При цьому інші ключові об'єкти Групи продовжують працювати.

"Метінвест спільно з Покровською міською військовою адміністрацією та представниками ЗСУ уважно стежить за безпековою ситуацією навколо міста та промислових об’єктів. Рішення щодо продовження роботи всіх промислових об’єктів будуть прийматися на основі ситуації, що розвивається на фронті", – наголошують у повідомленні.

Наразі оцінюється повний вплив призупинення роботи на цьому об'єкті.

Про закриття інших шахт компанії під Покровськом наразі не повідомляється.

Відстань від Піщаного до лінії фронту становить близько двох кілометрів:

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Останні місяці росіяни ведуть активні бойові дії в напрямку Покровська – важливого для фронту логістичного центру. Спостерігачі попереджають про можливість втрати населеного пункту вже до кінця цього року.

Українським металургам загрожує втрата головного джерела коксівного вугілля. Перехід на імпортну сировину вдарить по їх конкурентоспроможності (детальніше про це – у великому тексті LIGA.net).