Метинвест закрыл шахту под Покровском: обеспечивала почти половину добычи группы в Украине

Решения о продолжении работы всех промышленных объектов будут приниматься на основе развивающейся ситуации на фронте

Иллюстративное фото: Depositphotos

Группа Метинвест приостановила работу своей угольно-добывающей площадки в поселке Песчаное неподалеку от Покровска Донецкой области. Такое сообщение обнародовала европейская фондовая биржа Euronext.

Приостановка работы произошла из-за приближения лени фронта и усиления обстрелов.

На объекте находится вертикальный ствол (№3) шахтоуправления "Покровское" и административный комплекс. Группа эвакуировала основной персонал и членов их семей.

Эта площадка обеспечивала около половины общего объема добычи угля Метинвестом в Украине. При этом другие ключевые объекты группы продолжают работать.

"Метинвест совместно с Покровской городской военной администрацией и представителями ВСУ внимательно следит за ситуацией безопасности вокруг города и промышленных объектов. Решения о продолжении работы всех промышленных объектов будут приниматься на основе ситуации, которая развивается на фронте", – отмечают в сообщении.

В настоящее время оценивается полное влияние приостановки работы на этом объекте.

О закрытии других шахт компании под Покровском пока не сообщается.

Расстояние от Песчаного до линии фронта составляет около двух километров:

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

В последние месяцы россияне ведут активные боевые действия в направлении Покровска – важного для фронта логистического центра. Наблюдатели предупреждают о возможности потери населенного пункта уже к концу этого года.

Украинским металлургам грозит потеря главного источника коксующегося угля. Переход на импортное сырье ударит по их конкурентоспособности (подробнее об этом – в большом тексте LIGA.net).