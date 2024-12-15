Покровское направление. Командующего ОТУ "Донецк" заменили генералом Тарнавским – CNN

Александр Тарнавский (Скриншот из видео)

Командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" заменили после продвижения россиян на Покровском направлении, утверждает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного военного чиновника.

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Бригадного генерала Александра Луценко на должности заменил Александр Тарнавский, имеющий то же звание. Данные об этом предназначении подтверждает и британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Этот шаг был сделан после того, как Луценко столкнулся с жесткой критикой за то, что он не смог остановить продолжающиеся российские продвижения к ключевому городу Покровску, отмечает CNN.

Официальных подтверждений этому назначению нет.

Осенью 2022-го Тарнавский возглавил новосозданную оперативно-стратегическую группировку войск "Херсон" и командовал контрнаступлением Сил обороны на юге Украины, в результате которого было освобождено правобережье Херсонщины и сам областной центр (с декабря 2022-го эта группировка называется "Таврия").

В 2023 году Тарнавский руководил украинским контрнаступлением в Запорожской области, в результате чего украинские силы продвинулись на Ореховском и Веремеевском направлениях. В то же время продвижения к Токмаку и дальнейший прорыв, о которых говорил сам Тарнавский, так и не произошли.

Также в ОСУВ "Таврия" входили и войска, которые обороняли Авдеевку в Донецкой области до выхода из города 17 февраля 2024 года.

Судя по официальным сообщениям, сейчас Покровское направление, образовавшийся из-за российского продвижения после захвата Авдеевки, относится к другому ОСУВ – "Хортица". В него, соответственно, и входит ОТУ "Донецк".

Украинский аналитический проект Deepstate сообщает, что в настоящее время оккупанты находятся на расстоянии около трех километров от Покровска:

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

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