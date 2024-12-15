Покровское направление. Командующего ОТУ "Донецк" заменили генералом Тарнавским – CNN
Командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" заменили после продвижения россиян на Покровском направлении, утверждает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного военного чиновника.
Бригадного генерала Александра Луценко на должности заменил Александр Тарнавский, имеющий то же звание. Данные об этом предназначении подтверждает и британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
Этот шаг был сделан после того, как Луценко столкнулся с жесткой критикой за то, что он не смог остановить продолжающиеся российские продвижения к ключевому городу Покровску, отмечает CNN.
Официальных подтверждений этому назначению нет.
Осенью 2022-го Тарнавский возглавил новосозданную оперативно-стратегическую группировку войск "Херсон" и командовал контрнаступлением Сил обороны на юге Украины, в результате которого было освобождено правобережье Херсонщины и сам областной центр (с декабря 2022-го эта группировка называется "Таврия").
В 2023 году Тарнавский руководил украинским контрнаступлением в Запорожской области, в результате чего украинские силы продвинулись на Ореховском и Веремеевском направлениях. В то же время продвижения к Токмаку и дальнейший прорыв, о которых говорил сам Тарнавский, так и не произошли.
Также в ОСУВ "Таврия" входили и войска, которые обороняли Авдеевку в Донецкой области до выхода из города 17 февраля 2024 года.
Судя по официальным сообщениям, сейчас Покровское направление, образовавшийся из-за российского продвижения после захвата Авдеевки, относится к другому ОСУВ – "Хортица". В него, соответственно, и входит ОТУ "Донецк".
Украинский аналитический проект Deepstate сообщает, что в настоящее время оккупанты находятся на расстоянии около трех километров от Покровска:
- В конце ноября главком Сырский провел работу в частях и подразделениях на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области – в частности, принято решение об усилении украинских сил.
- С 12 декабря в Покровске прекращают газоснабжение, поскольку невозможно проводить восстановление из-за российских обстрелов.
- По данным ВСУ, в декабре на Покровском направлении россияне теряют около 400 солдат убитыми и ранеными в день.