ВСУ помешали прорыву российских диверсантов вблизи Казачьей Лопани в Харьковской области
Фото: Генеральный штаб ВСУ

В ночь на 25 ноября российская диверсионная группа попыталась прорваться через границу в районе контрольно-пропускного пункта Гоптивка – Нехотеевка в районе Казачьей Лопани в Харьковской области. Об этом сообщил глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По его словам, часть диверсантов была ликвидирована украинскими военными, а остальные убежали обратно в Белгородскую область.

"Время от времени враг пытается "прощупывать" позиции украинских защитников, ссылая своих диверсантов, поэтому это событие свидетельствует лишь о прочности нашей обороны и слаженных действиях ВСУ по ликвидации оккупантов", – отметил Задоренко.

ВСУ помешали прорыву российских диверсантов вблизи Казачьей Лопани в Харьковской области
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Он также призвал граждан не паниковать и доверять только проверенным источникам информации.

Читайте также
СБУ сообщила о контрдиверсионных мерах безопасности в Сумах – фото
войнахарьковская областьдиверсантыдрг