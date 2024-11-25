ВСУ помешали прорыву российских диверсантов вблизи Казачьей Лопани в Харьковской области

Фото: Генеральный штаб ВСУ

В ночь на 25 ноября российская диверсионная группа попыталась прорваться через границу в районе контрольно-пропускного пункта Гоптивка – Нехотеевка в районе Казачьей Лопани в Харьковской области. Об этом сообщил глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

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По его словам, часть диверсантов была ликвидирована украинскими военными, а остальные убежали обратно в Белгородскую область.

"Время от времени враг пытается "прощупывать" позиции украинских защитников, ссылая своих диверсантов, поэтому это событие свидетельствует лишь о прочности нашей обороны и слаженных действиях ВСУ по ликвидации оккупантов", – отметил Задоренко.

Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Он также призвал граждан не паниковать и доверять только проверенным источникам информации.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

6 сентября Зеленский заявил, что у Украины была информация от разведки о том, что Россия хочет попытаться атаковать Сумскую область. После получения данных было принято решение об операции в Курской области.

Собеседник в командовании Генштаба ВСУ сообщил LIGA.net, что россияне планировали провести повторную наступательную операцию на севере Украины с 1 по 15 июня 2024 года. Целью были Харьков, Сумы и Чернигов.