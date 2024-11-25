ЗСУ завадили прориву російських диверсантів поблизу Козачої Лопані на Харківщині

Російські диверсанти намагалися прорватися, але ЗСУ зупинили цю спробу

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

У ніч проти 25 листопада російська диверсійна група спробувала прорватися через кордон у районі контрольно-пропускного пункту Гоптівка – Нєхотєєвка у районі Козачої Лопані на Харківщині. Про це повідомив голова Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

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За його словами, частина диверсантів була ліквідована українськими військовими, а решта втекли до Бєлгородської області.

"Час від часу ворог намагається "прощупувати" позиції українських захисників, засилаючи своїх диверсантів, тому ця подія свідчить лише про міцність нашої оборони та злагоджені дії ЗСУ щодо ліквідації окупантів", – зазначив Задоренко.

Фото: В'ячеслав Задоренко / Telegram

Він також закликав громадян не панікувати та довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

6 вересня Зеленський заявив, що Україна мала інформацію від розвідки про те, що Росія хоче спробувати атакувати Сумську область. Після отримання цих даних було ухвалене рішення про операцію у Курській області.

Співрозмовник у командуванні Генштабу ЗСУ повідомив LIGA.net, що росіяни планували провести повторну наступальну операцію на півночі України з 1 до 15 червня 2024 року. Метою були Харків, Суми та Чернігів.