ЗСУ завадили прориву російських диверсантів поблизу Козачої Лопані на Харківщині
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

У ніч проти 25 листопада російська диверсійна група спробувала прорватися через кордон у районі контрольно-пропускного пункту Гоптівка – Нєхотєєвка у районі Козачої Лопані на Харківщині. Про це повідомив голова Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

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За його словами, частина диверсантів була ліквідована українськими військовими, а решта втекли до Бєлгородської області.

"Час від часу ворог намагається "прощупувати" позиції українських захисників, засилаючи своїх диверсантів, тому ця подія свідчить лише про міцність нашої оборони та злагоджені дії ЗСУ щодо ліквідації окупантів", – зазначив Задоренко.

ЗСУ завадили прориву російських диверсантів поблизу Козачої Лопані на Харківщині
Фото: В'ячеслав Задоренко / Telegram

Він також закликав громадян не панікувати та довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

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