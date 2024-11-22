Росіяни планували влітку новий наступ на Харків, Суми та Чернігів – джерело
Росіяни планували провести повторну наступальну операцію на півночі України з 1 до 15 червня 2024 року. Метою були Харків, Суми та Чернігів. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у командуванні Генерального штабу Збройних Сил України.
За його словами, підготовка цієї операції розпочалася з травня. До неї планувалось залучити два армійські корпуси й одну армію. Стратегічно операція передбачала захоплення Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Росіяни розраховували, що спротив чинитимуть лише підрозділи ТрО, і вони зможуть його швидко подавити.
Перший удар планувався на Харків, за три-чотири дні мав розпочатися наступ на Суми й далі вглиб України. Однак завдяки роботі української розвідки та вчасному перекиданню сил у Харківській області за 10 км від державного кордону були облаштовані рубежі оборони.
Ворог зав’яз у боях і зазнав значних втрат. Після цього окупанти були змушені перекинути для проведення цієї операції підрозділи з Сумської області та Куп’янського напрямку, але все одно не змогли досягти успіху.
Загрузши у боях у Харківській області, росіяни зосередилися на штурмових діях на Покровському і Курахівському напрямках.
- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- 6 вересня Зеленський заявив, що Україна мала інформацію від розвідки про те, що Росія хоче спробувати атакувати Сумську область. Після отримання цих даних було ухвалене рішення про операцію у Курській області.