Росіяни планували влітку новий наступ на Харків, Суми та Чернігів – джерело

Перший удар планувався на Харків, за три-чотири дні мав розпочатися наступ на Суми й далі вглиб України, розповів співрозмовник

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

Росіяни планували провести повторну наступальну операцію на півночі України з 1 до 15 червня 2024 року. Метою були Харків, Суми та Чернігів. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у командуванні Генерального штабу Збройних Сил України.

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За його словами, підготовка цієї операції розпочалася з травня. До неї планувалось залучити два армійські корпуси й одну армію. Стратегічно операція передбачала захоплення Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Росіяни розраховували, що спротив чинитимуть лише підрозділи ТрО, і вони зможуть його швидко подавити.

Перший удар планувався на Харків, за три-чотири дні мав розпочатися наступ на Суми й далі вглиб України. Однак завдяки роботі української розвідки та вчасному перекиданню сил у Харківській області за 10 км від державного кордону були облаштовані рубежі оборони.

Ворог зав’яз у боях і зазнав значних втрат. Після цього окупанти були змушені перекинути для проведення цієї операції підрозділи з Сумської області та Куп’янського напрямку, але все одно не змогли досягти успіху.

Загрузши у боях у Харківській області, росіяни зосередилися на штурмових діях на Покровському і Курахівському напрямках.