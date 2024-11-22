Россияне планировали летом новое наступление на Харьков, Сумы и Чернигов – источник

Первый удар планировался на Харьков, через три-четыре дня должно было начаться наступление на Сумы и дальше вглубь Украины, рассказал собеседник

Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

Россияне планировали провести повторную наступательную операцию на севере Украины с 1 по 15 июня 2024 года. Целью были Харьков, Сумы и Чернигов. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в командовании Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

По его словам, подготовка этой операции началась с мая. К ней планировалось привлечь два армейских корпуса и одну армию. Стратегически операция предусматривала захваты Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Россияне рассчитывали, что сопротивление будут оказывать только подразделения ТрО, и они смогут его быстро подавить.

Первый удар планировался на Харьков, через три-четыре дня должно было начаться наступление на Сумы и дальше вглубь Украины.

Собеседник отметил, что благодаря работе украинской разведки и своевременному перебрасыванию сил в Харьковской области в 10 км от государственной границы были обустроены рубежи обороны.

Враг завяз в боях и понес значительные потери. После этого оккупанты были вынуждены перебросить для проведения этой операции подразделения из Сумской области и Купянского направления, но все равно не смогли добиться успеха.

Увязнув в боях в Харьковской области, россияне сосредоточились на штурмовых действиях на Покровском и Кураховском направлениях, резюмировал он.