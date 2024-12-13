На днях диверсанты РФ попытались зайти на Харьковщину – их остановили пограничники

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

На днях пограничники отразили попытку мероприятия российской диверсионно-разведывательной группы в Харьковскую область. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, в пределах российско-украинской границы не было никаких прорывов государственной границы ни в Сумской области, ни на других участках.

В то же время, добавил Демченко, эта граница фактически является линией фронта, и на ней следует ожидать и быть готовыми к развитию любых ситуаций, в том числе и попыток мероприятия ДРГ, которые Россия больше всего пытается использовать на государственной границе.

Если же вообще говорить об активности российских диверсантов, то сейчас она уже "не так высока, как это было раньше" – и пограничники не фиксируют системных или периодических попыток мероприятия ДРГ.

Однако, отметил спикер, такая угроза осталась и в пределах Сумской области, где больше всего фиксировалось таких случаев, а также это представляет опасность для Черниговской и Харьковской областей.

"Именно по этой области [Харьковской] на днях пограничники отразили попытку мероприятия ДРГ: по ней было нанесено поражение и враг отступил за линию государственной границы", – сообщил Демченко.