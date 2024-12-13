Днями російські диверсанти спробували зайти на Харківщину – їх зупинили прикордонники

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Днями прикордонники відбили спробу заходу російської диверсійно-розвідувальної групи у Харківську область. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, у межах російсько-українського кордону не було жодних проривів державного кордону ані у Сумщині, ані на інших ділянках.

Водночас, додав Демченко, цей кордон фактично є лінією фронту, й на ньому варто очікувати та бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій, зокрема й спроб заходу ДРГ, котрі Росія найбільше намагається використовувати на державному кордоні.

Якщо ж загалом говорити про активність російських диверсантів, то зараз вона вже "не така висока, як це було раніше" – і прикордонники не фіксують системних чи періодичних спроб заходу ДРГ.

Проте, зауважив речник, така загроза залишилася і в межах Сумської області, де найбільше фіксувалося таких випадків, а також це становить небезпеку для Чернігівської й Харківської областей.

"Саме по цій області [Харківській] днями прикордонники відбили спробу заходу ДРГ: по ній було нанесено ураження, і ворог відступив за лінію державного кордону", – повідомив Демченко.