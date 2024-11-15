Росіяни набрехали, що їхня ДРГ зайшла у Грем'яч Чернігівської області

Росіяни заявили, що нібито безперешкодно зайшли до двох сіл Чернігівської області. У ДПСУ відповіли

Ілюстративне фото – ресурс окупантів

Державна прикордонна служба спростувала заяву російських пропагандистів про те, що диверсійно-розвідувальна група окупантів нібито зайшла в село Грем’яч Чернігівської області.

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У ДПСУ наголосили, що міст через річку Судость, біля якого диверсанти противника встановили триколор, вони не переходили.

Територія, де від кордону діяла диверсійна група, фактично відрізана річками, а у населених пунктах, що знаходяться між річками та кордоном, ніхто не проживає. До того ж через постійне підтоплення території там неможливо облаштовувати належні фортифікаційні укріплення, зазначили прикордонники.

"Сили оборони України повністю контролюють цей напрямок і перебувають на максимально вигідних позиціях, щоб тримати оборону. Тож не варто піддаватися інформаційно-психологічному впливові противника", – додали у ДПСУ.

Російські пропагандисти зранку 15 листопада писали, що окупанти нібито безперешкодно зайшли до двох сіл Чернігівської області – Грем'яч та Мурахи – і поставили там триколори. Водночас "жодного опору не зустріли", бо українські прикордонники та бійці місцевої тероборони раніше нібито були перекинуті до Курської області й захищати Чернігівську "немає ким".

Грем'яч на мапі DeepState

13 листопада росіяни у формі ЗСУ здійснили спробу прорвати українську оборону на Куп’янському напрямку.

Найгарячішими напрямками на фронті вже тривалий час залишаються Курахівський і Покровський. Там щодоби відбувається найбільша кількість боїв, а на Курахівському напрямку, на відміну від більшості інших, РФ регулярно штурмує колонами бронетехніки, а не лише піхотою.

Сирський обіцяє суттєве посилення українських військ на Покровському і Курахівському напрямках.

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