Россияне наврали, что их ДРГ зашла в Гремяч Черниговской области

Россияне заявили, что якобы беспрепятственно зашли в два села Черниговской области. В ГПСУ ответили

Иллюстративное фото – ресурс оккупантов

Государственная пограничная служба опровергла заявление российских пропагандистов о том, что диверсионно-разведывательная группа оккупантов якобы зашла в село Гремяч Черниговской области.

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В ГПСУ отметили, что мост через реку Судость, возле которого диверсанты противника установили триколор, они не переходили.

Территория, где от границы действовала диверсионная группа, фактически отрезана реками, а в населенных пунктах, находящихся между реками и границей, никто не проживает. К тому же из-за постоянного подтопления территории там невозможно обустраивать надлежащие фортификационные укрепления, отметили пограничники.

"Силы обороны Украины полностью контролируют это направление и находятся на максимально выгодных позициях, чтобы держать оборону. Не стоит подвергаться информационно-психологическому влиянию противника", – добавили в ГПСУ.

Российские пропагандисты утром 15 ноября писали, что оккупанты якобы беспрепятственно зашли в два села Черниговской области – Гремяч и Мурахи – и поставили там триколоры. При этом "никакого сопротивления не встретили", потому что украинские пограничники и бойцы местной теробороны ранее якобы были переброшены в Курскую область и защищать Черниговскую "некем".

Гремяч на карте DeepState

13 ноября россияне в форме ВСУ предприняли попытку прорвать украинскую оборону на Купянском направлении.

Самыми горячими направлениями на фронте уже длительное время остаются Кураховское и Покровское. Там ежесуточно происходит наибольшее количество боев, а на Кураховском направлении, в отличие от большинства других, РФ регулярно штурмует колоннами бронетехники, а не только пехотой.

Сырский обещает существенное усиление украинских войск на Покровском и Кураховском направлениях.

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