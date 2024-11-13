Россияне в форме ВСУ попытались прорвать украинскую оборону на Купянском направлении
В среду, 13 ноября, российские захватчики предприняли попытку прорвать украинскую оборону на Купянском направлении. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
По информации военных, начиная с 14:30 штурмовые группы оккупантов атаковали позиции украинских защитников в четыре волны. В общей сложности россияне привлекли около 15 единиц техники – танки, боевые бронированные машины и установку для разминирования УР-77.
В Генштабе отметили, что часть российских солдат была переодета в форму образца ВСУ. Это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением.
Силы обороны остановили оккупантов, уничтожили всю бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.
- 13 ноября Генштаб сообщил, что по состоянию на 16:00 на Купянском направлении россияне пять раз начинали штурмовать украинские позиции возле Лозовой и Первомайского.
- В тот же день стало известно, что в Харьковской области усилили эвакуацию из Боровской громады.