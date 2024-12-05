Украина ищет способ подавлять КАБы РЕБом – Сергей Флеш

Но самый эффективный способ – все еще уничтожение складов и носителей

КАБ-авиабомба (Фото: ресурс оккупантов)

Украина продолжает работать над поиском способов угнетения российских КАБов с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом в интервью LIGA.net рассказал эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей (Флеш) Бескрестнов.

"Мы ищем варианты, как подавлять КАБ с точки зрения РЭБ. Но пока самый эффективный вариант против КАБов – уничтожать носители и бить по складам", – сказал он.

По его словам, ключевая проблема состоит в том, что КАБ летит очень быстро, считаные минуты. Нашему РЭБ за 2-4 минуты влиять на его навигационную систему очень сложно.

"КАБ летит к заранее заложенной цели, руководствуясь лишь сигналами спутниковой навигации. То есть выходит истребитель Су-24 на точку сброса КАБ на 10 км высоты, КАБ сбрасывается, и с начальной скоростью 1000 км в час он летит по инерции, падая к цели. Поэтому нам его сбивать нечем, и РЭБ против него тоже проблематичный", – объяснил Бескрестнов.