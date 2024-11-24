Генштаб: Украина работает над собственными КАБами и над противодействием российским

Руководство ВСУ разрабатывает такие операции, и они будут осуществляться, заявил Баргилевич

Российский КАБ (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Украина работает над созданием своих управляемых авиационных бомб и противодействием российским, сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич в интервью для телемарафона, записанном 19 ноября.

"Мы работаем над этим [созданием своих КАБов] тоже активно. Я думаю, что мы добьемся тоже такого успеха, и это будет презентовано", – заявил он.

Военный отметил, что использование россиянами авиабомб – "самый болезненный вопрос, который нам наносит вред", поскольку те относительно дешево производятся и сбрасываются с самолетов со значительного расстояния.

Баргилевич сообщил, что Украина работает над тем, чтобы найти действенную защиту против КАБов оккупантов – руководство ВСУ разрабатывает такие операции, и они будут осуществляться.

Также начальник Генштаба сообщил, что за 10 дней (до 19 ноября) на 10% снизилось количество использованных россиянами авиабомб.

Военный подтвердил, что захватчикам достался самый большой запас КАБов – около десятков тысяч единиц этого вооружения.