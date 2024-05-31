"Трижды хай-тек". В теориии УАБы можно сбивать Skynex, но есть нюансы – аналитик Криволап

Авиаэксперт объяснил, что системы пришлось бы ставить очень близко и применять их в "невероятном количестве"

Skynex (Фото: Rheinmetal)

Теоретически российские управляемые авиабомбы могли бы сбивать новейшие системы Skynex, находящиеся на вооружении Украины. Однако для этого их нужно ставить на близком расстоянии и необходимо "невероятное количество" этих систем. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил авиационный эксперт Константин Криволап.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Он сообщил, что в теории существует вариант противодействия непосредственно российским УАБам, а не только запускающим их самолетам – УАБы могли бы сбивать установки Skynex, производства немецкого концерна Rheinmetal.

"[Skynex] такая фантастика. На кончике ствола [дульном тормозе] у них стоят три индуктивных катушки. Две крайние катушки измеряют скорость, с которой проходит этот снарядик калибра 35 мм. А одна, условно говоря, катушка индуктивности, программирует эти снаряды, куда им лететь. С учетом всей аэробаллистики, перемещения целей, в зависимости от метеорологических условий, все что угодно", – пояснил аналитик.

Криволап согласился, что это такой "искусственный интеллект для снаряда", и на уровне техники и исполнения это "хай-хай-хай-тек".

СПРАВКА. Skynex – зенитно-артиллерийский комплекс, разработанный на производстве компании Rheinmetall. Систему презентовали в ноябре 2021 года. Относится к ПВО малого радиуса действия. Основным ее вооружением является 35-мм автоматическая пушка Oerlikon Mk3, имеющая эффективную дальность стрельбы 4000 метров и скорострельность 1000 выстрелов в минуту. Орудийный модуль оснащен радаром слежения X-диапазона, который обеспечивает функцию автономного поиска цели.

Авиаэксперт отметил, что Skynex мог бы перехватывать УАБы, однако есть и нюансы: системе нужно стоять на расстоянии не более километра-двух (ее дальность составляет четыре, но для противодействия авиабомбам нужно "поближе").

Тогда, утверждает аналитик, Skynex будет поражать УАБ как во время "стрельбы по тарелочкам".

Однако есть и другая проблема – необходимо поставить "невероятное количество" Skynex, акцентирует он.

Другие средства противодействовать авиабомбам – поражать российские самолеты и аэродромы, подытожил Криволап.

Читайте также: Зеленский: Россия ежемесячно запускает по Украине более 3000 управляемых авиабомб

Германия уже передавала Украине Skynex, весной 2023 года они уже вступили на боевое дежурство, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также установка Skynex вошла в пакет помощи, который Германия предоставила Украине в январе 2024 года.

Вот презентация вооружения от компании-производителя:

В субботу 25 мая россияне нанесли удары авиабомбами по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове – из-за атаки погибли 19 человек, еще 54 получили ранения.

26 мая Минобороны сообщило, что считает российские УАБы одной из самых больших проблем на фронте – в среднем за день сбрасываются 100-120 бомб.

В тот же день россияне сбросили почти 20 УАБов на Харьковском направлении.

Читайте также: Зеленский: Против УАБов разрабатывается отечественное оружие, нужны ПВО и истребители