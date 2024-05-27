Зеленський: Росія щомісяця запускає по Україні понад 3000 керованих авіабомб
Окупанти використовують для ударів по Україні понад 3000 керованих авіаційних бомб на місяць, і країні бракує систем протиповітряної оборони, щоб від них захиститися. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.
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"Кожен у світі бачить, скільки життів забирає російський терор. Зараз в місяць одних тільки керованих авіабомб російська армія застосовує понад 3000 – проти наших фронтових позицій і проти звичайних міст", – сказав Зеленський.
Український лідер згадав про російський удар по будівельному гіпермаркету в Харкові 25 травня. Він зазначив, що вже відомо про 16 загиблих та понад 40 поранених. Розбір завалів на місці удару триває досі.
Зеленський зазначив, що застосування Росією КАБів – це "найбільша проблема, яка на сьогодні є".
"Ми вважаємо, що в наступному місяці може бути 3500. У цьому місяці – 3200. Просто на голову людям прилітають тисячі авіабомб", – наголосив президент.
За словами глави держави, Україна не має в достатній кількості ракет та систем ППО, щоб відбивати ці атаки. Зеленський зазначив, що зараз Україні потрібні хоча б сім додаткових систем ППО Patriot, з яких дві — суто для Харкова. Це, за його словами, не дозволить російським літакам підлітати достатньо близько для завдання ударів.
- 27 квітня Зеленський заявив, що Україні треба щонайменше сім систем ППО Patriot і вони є у партнерів, але немає рішучості надати їх.
- 6 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських союзників посилити українську протиповітряну оборону з того, що є у запасах, оскільки часу на те, щоб чекати на виготовлення нових засобів ППО для української армії, немає.
- 15 травня видання Bloomberg писало, що Білий дім розглядає можливість надати Україні систему ППО Patriot.
- 21 травня Зеленський заявив, що Захід може зважитися на передання Україні семи систем Patriot на липневому саміті НАТО.
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