Зеленський: Росія щомісяця запускає по Україні понад 3000 керованих авіабомб

Президент зазначив, що застосування Росією КАБів – це "найбільша проблема, яка на сьогодні є"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Окупанти використовують для ударів по Україні понад 3000 керованих авіаційних бомб на місяць, і країні бракує систем протиповітряної оборони, щоб від них захиститися. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

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"Кожен у світі бачить, скільки життів забирає російський терор. Зараз в місяць одних тільки керованих авіабомб російська армія застосовує понад 3000 – проти наших фронтових позицій і проти звичайних міст", – сказав Зеленський.

Український лідер згадав про російський удар по будівельному гіпермаркету в Харкові 25 травня. Він зазначив, що вже відомо про 16 загиблих та понад 40 поранених. Розбір завалів на місці удару триває досі.

Зеленський зазначив, що застосування Росією КАБів – це "найбільша проблема, яка на сьогодні є".

"Ми вважаємо, що в наступному місяці може бути 3500. У цьому місяці – 3200. Просто на голову людям прилітають тисячі авіабомб", – наголосив президент.

За словами глави держави, Україна не має в достатній кількості ракет та систем ППО, щоб відбивати ці атаки. Зеленський зазначив, що зараз Україні потрібні хоча б сім додаткових систем ППО Patriot, з яких дві — суто для Харкова. Це, за його словами, не дозволить російським літакам підлітати достатньо близько для завдання ударів.

27 квітня Зеленський заявив, що Україні треба щонайменше сім систем ППО Patriot і вони є у партнерів, але немає рішучості надати їх.

6 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських союзників посилити українську протиповітряну оборону з того, що є у запасах, оскільки часу на те, щоб чекати на виготовлення нових засобів ППО для української армії, немає.

15 травня видання Bloomberg писало, що Білий дім розглядає можливість надати Україні систему ППО Patriot.

21 травня Зеленський заявив, що Захід може зважитися на передання Україні семи систем Patriot на липневому саміті НАТО.

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