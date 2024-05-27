Зеленский: Россия ежемесячно запускает по Украине более 3000 управляемых авиабомб
Оккупанты используют для ударов по Украине более 3000 управляемых авиационных бомб в месяц, и стране не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы от них защититься. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
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"Каждый в мире видит, сколько жизней уносит российский террор. Сейчас в месяц одних только управляемых авиабомб российская армия применяет более 3000 – против наших фронтовых позиций и против обычных городов", – сказал Зеленский.
Украинский лидер вспомнил о российском ударе по строительному гипермаркету в Харькове 25 мая. Он отметил, что уже известно о 16 погибших и более 40 раненых. Разбор завалов на месте удара продолжается до сих пор.
Зеленский отметил, что применение Россией УАБов – это "наибольшая проблема, которая сегодня есть".
"Мы считаем, что в следующем месяце может быть 3500. В этом месяце – 3200. Просто на голову людям прилетают тысячи авиабомб", – подчеркнул президент.
По словам главы государства, у Украины нет в достаточном количестве ракет и систем ПВО, чтобы отражать эти атаки. Зеленский отметил, что сейчас Украине нужно хотя бы семь дополнительных систем ПВО Patriot, из которых две — только для Харькова. Это, по его словам, не позволит российским самолетам подлетать достаточно близко для нанесения ударов.
- 27 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно не менее семи систем ПВО Patriot и они есть у партнеров, но нет решимости предоставить их.
- 6 мая канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских союзников усилить украинскую противовоздушную оборону из того, что есть в запасах, поскольку времени на то, чтобы ждать изготовления новых средств ПВО для украинской армии, нет.
- 15 мая издание Bloomberg писало, что Белый дом рассматривает возможность предоставления Украине системы ПВО Patriot.
- 21 мая Зеленский заявил, что Запад может решиться на передачу Украине семи систем Patriot на июльском саммите НАТО.
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