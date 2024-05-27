Зеленский: Россия ежемесячно запускает по Украине более 3000 управляемых авиабомб

Президент отметил, что применение Россией УАБов – это "наибольшая проблема, которая сегодня есть"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Оккупанты используют для ударов по Украине более 3000 управляемых авиационных бомб в месяц, и стране не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы от них защититься. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

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"Каждый в мире видит, сколько жизней уносит российский террор. Сейчас в месяц одних только управляемых авиабомб российская армия применяет более 3000 – против наших фронтовых позиций и против обычных городов", – сказал Зеленский.

Украинский лидер вспомнил о российском ударе по строительному гипермаркету в Харькове 25 мая. Он отметил, что уже известно о 16 погибших и более 40 раненых. Разбор завалов на месте удара продолжается до сих пор.

Зеленский отметил, что применение Россией УАБов – это "наибольшая проблема, которая сегодня есть".

"Мы считаем, что в следующем месяце может быть 3500. В этом месяце – 3200. Просто на голову людям прилетают тысячи авиабомб", – подчеркнул президент.

По словам главы государства, у Украины нет в достаточном количестве ракет и систем ПВО, чтобы отражать эти атаки. Зеленский отметил, что сейчас Украине нужно хотя бы семь дополнительных систем ПВО Patriot, из которых две — только для Харькова. Это, по его словам, не позволит российским самолетам подлетать достаточно близко для нанесения ударов.

27 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно не менее семи систем ПВО Patriot и они есть у партнеров, но нет решимости предоставить их.

6 мая канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских союзников усилить украинскую противовоздушную оборону из того, что есть в запасах, поскольку времени на то, чтобы ждать изготовления новых средств ПВО для украинской армии, нет.

15 мая издание Bloomberg писало, что Белый дом рассматривает возможность предоставления Украине системы ПВО Patriot.

21 мая Зеленский заявил, что Запад может решиться на передачу Украине семи систем Patriot на июльском саммите НАТО.

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