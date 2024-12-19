Україні потрібні 19 систем ППО для захисту енергетики, є певні просування – Зеленський
Україні необхідні 19 систем протиповітряної оборони, щоб захистити енергетичний сектор від ударів Росії. І вже є певні просування, сказав під час пресконференції президент Володимир Зеленський.
За словами президента, Росія зараз б'є по розподільчих станціях атомної генерації.
"Цих станцій понад 20-22 чи 23. І нам потрібні 19 додаткових систем, щоб захистити цю мережу. Інакше можемо залишитися без чотирьох-п'яти гігаватів. Росія це розуміє, б'є, а ми захищаємось", – зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що це термінове питання і вже є певні просування – кілька систем уже підтверджені, Україна буде їх отримувати. За словами Зеленського, є канадська й німецька допомога.
Додатково до цих 19 систем ППО потрібні системи Patriot, заявив український лідер. Вони потрібні здебільшого для захисту українських міст.
- 3 грудня президент заявив, що Україна отримає додаткові системи ППО вже у грудні.
- 4 грудня у МЗС зазначили, що Україна може отримати 20 систем ППО до кінця 2024 року.
- 10 грудня Зеленський заявив, що Україні потрібно до 12 систем Patriot для того, щоб повністю закрити небо.