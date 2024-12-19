Україні потрібні 19 систем ППО для захисту енергетики, є певні просування – Зеленський

За словами Зеленського, кілька систем ППО для захисту енергетичного сектору вже підтверджені й будуть отримані

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україні необхідні 19 систем протиповітряної оборони, щоб захистити енергетичний сектор від ударів Росії. І вже є певні просування, сказав під час пресконференції президент Володимир Зеленський.

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За словами президента, Росія зараз б'є по розподільчих станціях атомної генерації.

"Цих станцій понад 20-22 чи 23. І нам потрібні 19 додаткових систем, щоб захистити цю мережу. Інакше можемо залишитися без чотирьох-п'яти гігаватів. Росія це розуміє, б'є, а ми захищаємось", – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що це термінове питання і вже є певні просування – кілька систем уже підтверджені, Україна буде їх отримувати. За словами Зеленського, є канадська й німецька допомога.

Додатково до цих 19 систем ППО потрібні системи Patriot, заявив український лідер. Вони потрібні здебільшого для захисту українських міст.