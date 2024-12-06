У НАТО визначили перелік ППО для України: терміни та деталі переговорів

До кінця року Україні можуть передати системи ППО для захисту енергетичних об'єктів

ППО NASAMS (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

На зустрічі міністрів НАТО узгодили, які системи протиповітряної оборони передадуть Україні найближчим часом. Деталі на пресконференції повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

За його словами, одним із головних питань на зустрічі була військова підтримка та посилення українського захисту, зокрема посилення систем ППО.

"Україна терміново потребує 20 систем типу HAWK, NASAMS та IRIS-T для того, щоб захистити критичні об'єкти енергетичної інфраструктури, проти яких власне посилила терор Росія. І це посилення необхідне вже зараз, бажано до кінця року", – заявив Тихий.

За підсумками переговорів, зазначає речник МЗС, вдалося ідентифікувати низку систем, ракет та іншого обладнання, яке може бути передане Україні у короткі терміни.

"Зараз йде активна робота з партнерами над втіленням цих кроків", – додав Тихий.

26 листопада стало відомо, що Німеччина передасть Україні дві системи ППО IRIS-Т до кінця 2024 року.

28 листопада Нідерланди передали три пускові установки Patriot Україні. Глава МЗС Нідерландів заявив, що це рятує людські життя та захищає інфраструктуру.

3 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає додаткові системи ППО вже у грудні. У січні також очікуються деякі постачання.