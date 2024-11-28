Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot – фото
Фото: Рубен Брекельманс/Х/@DefensieMin

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що його країна передала Україні три пускові установки до систем Patriot. Про це він написав у соцмережі Х.

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Брекельманс зазначив, що через російські авіаудари Україна матиме важку зиму.

"Ми передали три установки Patriot. Це рятує людські життя та захищає життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію є і залишається у наших спільних інтересах", – наголосив міністр.

Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot – фото
Фото: Рубен Брекельманс/Х/@DefensieMin
Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot – фото
Фото: Рубен Брекельманс/Х/@DefensieMin
  • 23 вересня 2024 року повідомлялося, що Нідерланди передадуть Україні три пускові установки до ЗРК Patriot.
  • 19 жовтня Німеччина та Україна домовилися про негайне посилення ППО. До цього проєкту приєднуватимуться ще Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.
  • 29 жовтня стало відомо, що Норвегія разом із союзниками виділяє 120 млн євро на ще один ЗРК Patriot від Румунії для України.
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