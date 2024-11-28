Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot – фото
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що його країна передала Україні три пускові установки до систем Patriot. Про це він написав у соцмережі Х.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Брекельманс зазначив, що через російські авіаудари Україна матиме важку зиму.
"Ми передали три установки Patriot. Це рятує людські життя та захищає життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію є і залишається у наших спільних інтересах", – наголосив міністр.
- 23 вересня 2024 року повідомлялося, що Нідерланди передадуть Україні три пускові установки до ЗРК Patriot.
- 19 жовтня Німеччина та Україна домовилися про негайне посилення ППО. До цього проєкту приєднуватимуться ще Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.
- 29 жовтня стало відомо, що Норвегія разом із союзниками виділяє 120 млн євро на ще один ЗРК Patriot від Румунії для України.