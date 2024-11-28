Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot – фото

Глава МЗС Нідерландів: Це рятує людські життя та захищає інфраструктуру

Фото: Рубен Брекельманс/Х/@DefensieMin

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що його країна передала Україні три пускові установки до систем Patriot. Про це він написав у соцмережі Х.

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Брекельманс зазначив, що через російські авіаудари Україна матиме важку зиму.

"Ми передали три установки Patriot. Це рятує людські життя та захищає життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію є і залишається у наших спільних інтересах", – наголосив міністр.

Фото: Рубен Брекельманс/Х/@DefensieMin

Фото: Рубен Брекельманс/Х/@DefensieMin

23 вересня 2024 року повідомлялося, що Нідерланди передадуть Україні три пускові установки до ЗРК Patriot.

19 жовтня Німеччина та Україна домовилися про негайне посилення ППО. До цього проєкту приєднуватимуться ще Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.

29 жовтня стало відомо, що Норвегія разом із союзниками виділяє 120 млн євро на ще один ЗРК Patriot від Румунії для України.