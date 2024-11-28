Нидерланды передали Украине три пусковые установки Patriot – фото

Глава МИД Нидерландов: Это спасает человеческие жизни и защищает инфраструктуру

Фото: Рубен Брекельманс/Х/@DefensieMin

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что его страна передала Украине три пусковые установки к системам Patriot. Об этом он написал в соцсети Х.

Брекельманс отметил, что из-за российских авиаударов у Украины будет тяжелая зима.

"Мы передали три установки Patriot. Это спасает человеческие жизни и защищает жизненно важную инфраструктуру. Остановить российскую агрессию есть и остается в наших общих интересах", – подчеркнул министр.

Фото: Рубен Брекельманс/Х/@DefensieMin

Фото: Рубен Брекельманс/Х/@DefensieMin

23 сентября 2024 года сообщалось, что Нидерланды передадут Украине три пусковые установки к ЗРК Patriot.

19 октября Германия и Украина договорились о немедленном усилении ПВО. К этому проекту присоединятся еще Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания.

29 октября стало известно, что Норвегия вместе с союзниками выделяет 120 млн евро на еще один ЗРК Patriot от Румынии для Украины.