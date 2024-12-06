В НАТО определили список ПВО для Украины: сроки и детали переговоров

До конца года Украине могут передать системы ПВО для защиты энергетических объектов

ПВО NASAMS (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

На встрече министров НАТО согласовали, какие системы противовоздушной обороны передадут Украине в ближайшее время. Детали на пресс-конференции сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

По его словам, одним из главных вопросов на встрече была военная поддержка и усиление украинской защиты, в частности, усиление систем ПВО.

"Украина срочно нуждается в 20 системах типа HAWK, NASAMS и IRIS-T, для того, чтобы защитить критические объекты энергетической инфраструктуры против которых, собственно, усилила террор Россия. И это усиление необходимо уже сейчас, желательно до конца года", – заявил Тихий.

По итогам переговоров, отмечает спикер МИД, удалось идентифицировать ряд систем, ракет и другого оборудования, которое может быть передано Украине в короткие сроки.

"Сейчас идет активная работа с партнерами по воплощению этих шагов", – добавил Тихий.

26 ноября стало известно, что Германия передаст Украине две системы ПВО IRIS-Т до конца 2024 года.

28 ноября Нидерланды передали три пусковые установки Patriot

Украина. Глава МИД Нидерландов заявил, что это спасает человеческие жизни и защищает инфраструктуру.

3 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит дополнительные системы ПВО уже в декабре. В январе также ожидаются некоторые поставки.