В НАТО определили список ПВО для Украины: сроки и детали переговоров
На встрече министров НАТО согласовали, какие системы противовоздушной обороны передадут Украине в ближайшее время. Детали на пресс-конференции сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
По его словам, одним из главных вопросов на встрече была военная поддержка и усиление украинской защиты, в частности, усиление систем ПВО.
"Украина срочно нуждается в 20 системах типа HAWK, NASAMS и IRIS-T, для того, чтобы защитить критические объекты энергетической инфраструктуры против которых, собственно, усилила террор Россия. И это усиление необходимо уже сейчас, желательно до конца года", – заявил Тихий.
По итогам переговоров, отмечает спикер МИД, удалось идентифицировать ряд систем, ракет и другого оборудования, которое может быть передано Украине в короткие сроки.
"Сейчас идет активная работа с партнерами по воплощению этих шагов", – добавил Тихий.
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- 28 ноября Нидерланды передали три пусковые установки Patriot
- Украина. Глава МИД Нидерландов заявил, что это спасает человеческие жизни и защищает инфраструктуру.
- 3 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит дополнительные системы ПВО уже в декабре. В январе также ожидаются некоторые поставки.