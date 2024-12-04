МИД: До конца года Украина может получить 20 систем ПВО

Министр иностранных дел отметил, что Украине нужны системы HAWK, NASAMS или IRIS-T

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина работает над тем, чтобы до конца года получить еще 20 систем противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Глава МИД Андрей Сибига на заседании Совета Украина-НАТО обсудил с партнерами обеспечение Сил обороны дополнительными системами ПВО. В частности, он сообщил о необходимости Украины в дополнительных 20 системах.

"Украина срочно нуждается в поставках по меньшей мере 20 дополнительных систем ПВО типа HAWK, NASAMS или IRIS-T. Это поможет избежать блекаутов", – подчеркнул он накануне.

Как отмечали в МИД, сейчас идет работа над тем, чтобы обеспечить их поставки до конца года.

26 ноября стало известно, что Германия передаст Украине две системы ПВО IRIS-Т до конца 2024 года.

28 ноября Нидерланды передали три пусковые установки Patriot

Украине. Глава МИД Нидерландов заявил, что это спасает человеческие жизни и защищает инфраструктуру.

3 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит дополнительные системы ПВО уже в декабре. В январе также ожидаются некоторые поставки.