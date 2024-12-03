Украина получит дополнительные системы ПВО уже в декабре – Зеленский

В январе также ожидаются поставки, чтобы укрепить защиту неба над Украиной

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главкома Александра Сырского о ситуации на фронте. Анонсировал больше дальнобойных возможностей собственного производства и помощь от союзников.

По словам президента, в декабре Украина ожидает от нескольких стран системы противовоздушной обороны. Также будут "некоторые вещи", которые могут быть сделаны в январе, чтобы усилить воздушный щит. О новых договоренностях по этому поводу и реализации старых сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Зеленский отметил, что чем больше у Украины технологических возможностей, тем больше возможности уничтожать российский наступательный потенциал.

"Донецкие направления нуждаются в существенном усилении... Работаем сами – увеличиваем наше производство, нашу украинскую оборонную промышленность. Будет больше нашей дальнобойности", – сказал президент.

Также глава государства поблагодарил США за новый пакет оружия на сумму $725 млн. Он отметил, что темпы поставки ускоряются, как это и было договорено.

Зеленский заслушал доклад по энергетике. Он подчеркнул, что добросовестная работа важна в каждом регионе.

3 декабря президент провел заседание Ставки по производству оружия. Он заявил, что темпы производства ускоряются.

Также глава государства прокомментировал Курскую операцию и отметил, что россияне продолжают нести потери на своей территории.