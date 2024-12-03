Зеленский провел Ставку: был доклад по испытанию новых типов ракет

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Во вторник, 3 декабря, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждался вопрос производства оружия. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

"Основной вопрос – доклады о контрактах для нашего производства оружия в Украине. Существенный объем новых и долгосрочных заказов по дронам: FPV, также разведывательные дроны, дальнобойные дроны, дроны-ракеты", – заявил Зеленский.

Кроме этого, по его словам, на Ставке обсудили реализацию украинской ракетной программы – разработку, заказ, поставки. В частности, был доклад по испытанию новых типов ракет.

"Можно поблагодарить наших украинских разработчиков ракет. Ускоряем производство", — подчеркнул президент.

Обсудили также задачи по контрактам на производство артиллерии.