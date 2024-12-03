Зеленский провел Ставку: был доклад по испытанию новых типов ракет
Во вторник, 3 декабря, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждался вопрос производства оружия. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
"Основной вопрос – доклады о контрактах для нашего производства оружия в Украине. Существенный объем новых и долгосрочных заказов по дронам: FPV, также разведывательные дроны, дальнобойные дроны, дроны-ракеты", – заявил Зеленский.
Кроме этого, по его словам, на Ставке обсудили реализацию украинской ракетной программы – разработку, заказ, поставки. В частности, был доклад по испытанию новых типов ракет.
"Можно поблагодарить наших украинских разработчиков ракет. Ускоряем производство", — подчеркнул президент.
Обсудили также задачи по контрактам на производство артиллерии.
- В сентябре Умеров сообщал, что Украина начала переговоры с партнерами по привлечению прямого финансирования в ракетную программу.
- 19 ноября стало известно, что Зеленский поручил украинским производителям изготовить 3000 ракет и не менее 30 000 дальнобойных дронов.