Зеленський провів Ставку: була доповідь щодо випробування нових типів ракет

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У вівторок, 3 грудня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювалося питання виробництва зброї. Про це глава держави повідомив у соціальних мережах.

"Основне питання – доповіді щодо контрактів для нашого виробництва зброї в Україні. Суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети", – заявив Зеленський.

Крім цього, за його словами, на Ставці обговорили реалізацію української ракетної програми – розробку, замовлення, постачання. Зокрема, була доповідь щодо випробування нових типів ракет.

"Можна подякувати нашим українським розробникам ракет. Прискорюємо виробництво", – наголосив президент.

Обговорили також завдання щодо контрактів на виробництво артилерії.