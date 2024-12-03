Зеленський провів Ставку: була доповідь щодо випробування нових типів ракет
У вівторок, 3 грудня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювалося питання виробництва зброї. Про це глава держави повідомив у соціальних мережах.
"Основне питання – доповіді щодо контрактів для нашого виробництва зброї в Україні. Суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети", – заявив Зеленський.
Крім цього, за його словами, на Ставці обговорили реалізацію української ракетної програми – розробку, замовлення, постачання. Зокрема, була доповідь щодо випробування нових типів ракет.
"Можна подякувати нашим українським розробникам ракет. Прискорюємо виробництво", – наголосив президент.
Обговорили також завдання щодо контрактів на виробництво артилерії.
- У вересні Умєров повідомляв, що Україна почала перемовини з партнерами, щоб залучити пряме фінансування в ракетну програму.
- 19 листопада стало відомо, що Зеленський доручив українським виробникам виготовити 3000 ракет та щонайменше 30 000 далекобійних дронів.