Україна отримає додаткові системи ППО вже у грудні – Зеленський

У січні також очікуються постачання, щоб зміцнити захист неба над Україною

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома Олександра Сирського про ситуацію на фронті. Анонсував більше далекобійних можливостей власного виробництва і допомогу від союзників.

За словами президента, у грудні Україна очікує від кількох країн системи протиповітряної оборони. Також будуть "певні речі", які можуть бути зроблені в січні, щоб посилити повітряний щит. Про нові домовленості щодо цього та реалізацію старих повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Зеленський зазначив, що чим більше в України технологічних можливостей, то більше змоги нищити російський наступальний потенціал.

"Донецькі напрямки потребують суттєвого посилення... Працюємо самі – збільшуємо наше виробництво, нашу українську оборонну промисловість. Буде більше нашої далекобійності", – сказав президент.

Також голова держави подякував США за новий пакет зброї на суму $725 млн. Він зазначив, що темпи постачання прискорюються, як і було домовлено.

Зеленський заслухав доповідь про енергетику. Він підкреслив, що сумлінна робота важлива в кожному регіоні.

3 грудня президент провів засідання Ставки щодо виробництва зброї. Він заявив, що темпи виробництва прискорюються.

Також голова держави прокоментував Курську операцію і зазначив, що росіяни продовжують зазнавати втрат на своїй території.