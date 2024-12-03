Україна отримає додаткові системи ППО вже у грудні – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома Олександра Сирського про ситуацію на фронті. Анонсував більше далекобійних можливостей власного виробництва і допомогу від союзників.
За словами президента, у грудні Україна очікує від кількох країн системи протиповітряної оборони. Також будуть "певні речі", які можуть бути зроблені в січні, щоб посилити повітряний щит. Про нові домовленості щодо цього та реалізацію старих повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Зеленський зазначив, що чим більше в України технологічних можливостей, то більше змоги нищити російський наступальний потенціал.
"Донецькі напрямки потребують суттєвого посилення... Працюємо самі – збільшуємо наше виробництво, нашу українську оборонну промисловість. Буде більше нашої далекобійності", – сказав президент.
Також голова держави подякував США за новий пакет зброї на суму $725 млн. Він зазначив, що темпи постачання прискорюються, як і було домовлено.
Зеленський заслухав доповідь про енергетику. Він підкреслив, що сумлінна робота важлива в кожному регіоні.
- 3 грудня президент провів засідання Ставки щодо виробництва зброї. Він заявив, що темпи виробництва прискорюються.
- Також голова держави прокоментував Курську операцію і зазначив, що росіяни продовжують зазнавати втрат на своїй території.