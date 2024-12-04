МЗС: До кінця року Україна може отримати 20 систем ППО

Міністр закордонних справ зазначив, що Україні потрібні системи HAWK, NASAMS або IRIS-T

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна працює над тим, щоб до кінця року отримати ще 20 систем протиповітряної оборони. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Голова МЗС Андрій Сибіга під час засідання Ради Україна-НАТО обговорив із партнерами забезпечення Сил оборони додатковими системами ППО. Зокрема, він повідомив про потребу України у додаткових 20 системах.

"Україна терміново потребує постачання щонайменше 20 додаткових систем ППО типу HAWK, NASAMS або IRIS-T. Це допоможе уникнути блекаутів", – наголосив він напередодні.

Як зазначали у МЗС, наразі йде робота над тим, щоб забезпечити їх постачання до кінця року.

26 листопада стало відомо, що Німеччина передасть Україні дві системи ППО IRIS-Т до кінця 2024 року.

28 листопада Нідерланди передали три пускові установки Patriot

Україні. Глава МЗС Нідерландів заявив, що це рятує людські життя та захищає інфраструктуру.

3 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає додаткові системи ППО вже у грудні. У січні також очікуються деякі постачання.