МЗС: До кінця року Україна може отримати 20 систем ППО
Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна працює над тим, щоб до кінця року отримати ще 20 систем протиповітряної оборони. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Голова МЗС Андрій Сибіга під час засідання Ради Україна-НАТО обговорив із партнерами забезпечення Сил оборони додатковими системами ППО. Зокрема, він повідомив про потребу України у додаткових 20 системах.

"Україна терміново потребує постачання щонайменше 20 додаткових систем ППО типу HAWK, NASAMS або IRIS-T. Це допоможе уникнути блекаутів", – наголосив він напередодні.

Як зазначали у МЗС, наразі йде робота над тим, щоб забезпечити їх постачання до кінця року.

Читайте також
Система ППО NASAMS від Канади вже в Україні – міністр оборони країни
мзсвійськова допомогаппоАндрій Сибіга