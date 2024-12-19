Украине нужны 19 систем ПВО для защиты энергетики, есть некоторые продвижения – Зеленский
Украине необходимы 19 систем противовоздушной обороны для защиты энергетического сектора от ударов России. И уже есть определенные продвижения, сказал на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.
По словам президента, Россия сейчас бьет по распределительным станциям атомной генерации.
"Этих станций более 20-22 или 23. И нам нужны 19 дополнительных систем, чтобы защитить эту сеть. Иначе можем остаться без четырех-пяти гигаватт. Россия это понимает, бьет, а мы защищаемся", – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что это срочный вопрос и уже есть определенные продвижения – несколько систем уже подтверждены, Украина будет их получать. По словам Зеленского, есть канадская и немецкая помощь.
Дополнительно к этим 19 системам ПВО нужны системы Patriot, заявил украинский лидер. Они нужны в основном для защиты украинских городов.
- 3 декабря президент заявил, что Украина получит дополнительные системы ПВО уже в декабре.
- 4 декабря в МИДе отметили, что Украина может получить 20 систем ПВО до конца 2024 года.
- 10 декабря Зеленский заявил, что Украине необходимо до 12 систем Patriot для того, чтобы полностью закрыть небо.