Зеленский отреагировал на удар оккупантов по онкодиспансеру в Херсоне. Пообещал бить по РФ

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что россияне сознательно ударили по онкологическому диспансеру в Херсоне, он пообещал, что Силы обороны продолжат наносить удары по российским военным объектам. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

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По словам Зеленского, 21 декабря завершился разбор обломков и завалов в Киеве после ракетной атаки в пятницу. В то же время в Херсоне ликвидируют последствия российского авиаудара по онкодиспансеру. Президент подчеркнул, что в медицинском заведении обошлось без жертв: работники и пациенты были в укрытии.

"Этот диспансер работал и во время войны в ограниченном режиме – только то, что нельзя было перенести из Херсона в другие больницы региона. В частности, линейный ускоритель был только там, в Херсоне, радиотерапевтическое лечение можно было получать в городе только там", – сказал глава государства.

Он добавил, что россияне не могли не знать, что это именно медицинское учреждение, и очень ценное для херсонцев. И этот целенаправленный удар есть не что иное, как издевательство над людьми. Также, по словам Зеленского, были удары по Никополю, Харькову и Донецкой области.

"Просто террор, который Россия делает сознательно и за который этих нелюдей из российской авиации еще и награждают. Но они точно будут отвечать – придет такое время", — подчеркнул он.

Президент добавил, что Силы обороны продолжат наносить удары по российским военным объектам – дронами и ракетами, и все больше украинскими, именно пот тем военным базам, именно по той российской военной инфраструктуре, которая используется в терроре против украинцев.