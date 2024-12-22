Россия разбрасывает ловушки-"ежи" в Херсоне и атакует туда же дронами – фото
На дорогах Херсона оккупанты дистанционно разбрасывают ловушки-"ежи", а затем бьют туда дроном. Об этом предупредил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
По его словам, схема работает так: враг разбрасывает на дороге ловушки, на них наезжает авто и повреждает колесо. После того как водитель останавливается, россияне бьют по этому месту дроном со взрывчаткой.
Мрочко призвал водителей быть бдительными на дороге и посоветовал, как действовать в случае наезда на "ежа".
"Если вы уже наехали на металлический треугольник, старайтесь добраться до более безопасного места для замены колеса", – написал глава Херсонской ГВА.
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