Россия разбрасывает ловушки-"ежи" в Херсоне и атакует туда же дронами – фото

Роман Мрочко (Фото: t.me/roman_mrochko)

На дорогах Херсона оккупанты дистанционно разбрасывают ловушки-"ежи", а затем бьют туда дроном. Об этом предупредил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, схема работает так: враг разбрасывает на дороге ловушки, на них наезжает авто и повреждает колесо. После того как водитель останавливается, россияне бьют по этому месту дроном со взрывчаткой.

Мрочко призвал водителей быть бдительными на дороге и посоветовал, как действовать в случае наезда на "ежа".

"Если вы уже наехали на металлический треугольник, старайтесь добраться до более безопасного места для замены колеса", – написал глава Херсонской ГВА.